Доллар дешевеет третий день подряд: свежий курс в обменных пунктах

По состоянию на утро 15 декабря средний курс доллара в Украине упал на 5 копеек до 37,60 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 41,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 40,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,00 -37,02 (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова опустил курс доллара ниже 37 гривен. В то же время курс евро впервые с августа превысил уровень в 40 гривен.

Официальный курс на 14 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,9913 гривен за 1 доллар (-0,0332 грн). Курс евро составит 40,413 гривен за 1 евро (+0,4913 грн). Курс определяется котировками на международном рынке пары евро/доллар и не зависит от НБУ.

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, курс доллара вырос на межбанке за последние недели из-за смены тренда. "Сейчас мы являемся свидетелями уже привычного довоенного для нас процесса, когда сезонность или потребность в валюте растет, ведь происходит усвоение тех расходов, которые в течение года, возможно, накапливались и, как обычно, не успевали их реализовать", - сказал он.

Как отметил глава НБУ, "это привычный нормальный процесс", к которому стремился НБУ, переходя к управляемой гибкости курса.

В то же время, как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, на наличном рынке наблюдается обратная тенденция - доллар дешевеет. В итоге разница между официальным и наличным курсами сократилась с начала октября с 5 до 2%.