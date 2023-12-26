Доллар дешевеет третий день подряд: НБУ резко снизил официальный курс

Официальный курс на 27 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,3684 гривен за 1 доллар (-0,1541 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,1538 гривен за 1 евро (-0,2073 грн).

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На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 37,46-37,49 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 38,15 гривен за доллар.

Прогноз курса

Как сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в последнюю неделю декабря будет продолжаться тенденция к постепенному приближению друг к другу курсов межбанка и наличного рынка.

По его прогнозу, границы курсовых колебаний на наличном рынке, скорее всего, будут на уровне 37-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро,

В то же время, НБУ предупредил о негативном влиянии на валютный рынок затягивания с помощью Украине.