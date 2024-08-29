Доллар дешевеет третий день подряд

Официальный курс на 30 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,1901 гривен за 1 доллар (-0,0607 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,7045 гривен за 1 евро (-0,1746 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,16-41,19 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,45 гривен.

Ситуация на рынке

Курс доллара в течение августа колеблется в узком диапазоне 41-41,35 грн/доллар. С начала месяца курс практически не изменился - на конец июля он составлял 41,02 грн/доллар. В то же время в предыдущие месяцы курс повышался на 1-2%. Всего с начала года доллар подорожал на 8,7%.