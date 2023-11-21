Доллар дешевеет: сколько стоит валюта в обменных пунктах

По состоянию на утро 21 ноября средний курс доллара в Украине снизился на 5 копеек до 37,75 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 41,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,25 гривен, евро по 40,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,03 -36,05 (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар дешевеет четвертый день подряд.

Официальный курс на 21 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0496 гривен за 1 доллар (-0,0898 грн).

Курс евро составит 39,3986 гривен за 1 евро (+0,1404 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, ситуация на валютном рынке на этой неделе (20-26 ноября) не претерпит глобальных изменений: соотношение спроса и предложения станет главным фактором, который будет формировать курс межбанка, а значит, наличные курсы будут формироваться "оглядываясь" на безналичный рынок.

"Как и на прошлой неделе НБУ будет оперативно вмешиваться в случае возникновения каких-то "сложных" ситуаций, чтобы предотвратить нежелательные изменения, а текущие (ежедневные) колебания будут оставаться в пределах 0,2 грн", - сказал он.