Доллар дешевеет в начале недели: актуальный курс в обменниках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 сентября средний курс доллара в Украине снизился на 5 копеек до 38,00 гривен, курс евро снизился на 5 копеек до 40,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,50 гривен, евро по 40,25 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 11 сентября составляет 39,1247 гривен за евро (-0,0220 гривен).

Прогноз курса

Напомним, руководители компаний в бюджетах на 2024 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн/доллар. Это лучше, чем год назад: на 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/доллар.

Аналитики компании Dragon Capital прогнозируют, что Национальный банк может отказаться от фиксированного курса гривны к доллару в конце 2023 года или начале следующего.

Они ожидают официальный обменный курс гривны на конец 2023 года на уровне 36,6-37,5 грн/доллар, по сравнению с предыдущим прогнозом 39 грн/доллар, и прогнозируют умеренное ослабление до 41 грн/доллар к концу 2024 года.