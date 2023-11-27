Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы в обменниках

По состоянию на утро 27 ноября средний курс доллара в Украине упал на 5 копеек до 37,60 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 40,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 40,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,14 -36,16 (покупка-продажа) - рост на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Курс отошел от минимума с начала октября, когда центробанк перешел от фиксированного курса к "управляемой гибкости".

Официальный курс на 27 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0487 гривен за 1 доллар (+0,0344 грн).

Курс евро составит 39,358 гривен за 1 евро (+0,0880 грн).

Ситуация на рынке

По оценке НБУ, ситуация на валютном рынке Украины после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости остается устойчивой.

Владимир Лепушинский, директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ, назвал факторы, благодаря чему удалось добиться курсовой устойчивости. Во-первых, НБУ постоянно присутствует на валютном рынке и продает валюту, имея для этого достаточно резервов, которые находятся на рекордных отметках благодаря поддержке союзников и программе с МВФ.

С другой стороны, НБУ проводит политику, которая позволяет быть для гривны привлекательным средством для сбережений: сейчас ставки по депозитам выше текущей и ожидаемой инфляции. "Это дает вкладчику не только сохранить сбережения от обесценения, но и заработать какой-то доход дополнительный. И это удерживает средства в гривне, и соответственно они не идут на валютный рынок, не расшатывают ситуацию там", - добавил он.