Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 28 ноября

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 ноября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,35 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 41,25 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 28 ноября составляет 37,96 гривен за евро (-0,1116 грн).
Напомним, ситуация на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе ухудшилась. НБУ увеличил продажу долларов в 2,4 раза.
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