Доллар дешевеет после скачка на прошлой неделе: обменники выставили свежий курс

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться. На прошлой неделе курс подскочил на 50 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 31 июля средний курс доллара по Украине упал 5 копеек до 37,75 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,90 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,15 гривен, евро по 41,20 гривен.
Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 31 июля составляет 40,2584 гривен за евро (-0,4644 гривен).
Напомним, на прошлой неделе курс доллара на наличном рынке вырос примерно на 50 копеек.
Однако в НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке в последние дни абсолютно нормален и что центробанк отслеживает ситуацию.
Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в центробанке не рассматривают "ситуативные коррекции, которые сейчас происходят на наличном рынке, как определенные факторы, заставляющие нас тревожиться, или свидетельство того, что меняется тренд".
По его словам, "ситуация абсолютно устойчивая, контролируемая".
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