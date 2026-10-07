Доллар дешевеет после скачка: курс валют в банках и обменниках 7 октября

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 7 октября по данным Minfin доллар в обменниках покупают по 44,85 грн (без изменений), а продают по 45,00 грн (без изменений) по сравнению с 6 октября.

Евро в обменниках можно купить за 51,00 грн. (+5 коп.), а сдать – по 50,75 грн. (+10 коп.).

Фото: курс валют в обменниках 7 октября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

В ПриватБанке доллар в отделениях можно купить по 45,10 грн (–10 коп.), а для карт – по 45,04 грн (–20 коп.). Евро в отделениях продают по 50,85 грн (без изменений), а для карт – по 50,76 грн (–26 коп.).

В Ощадбанке доллар в ''Мобильном Ощаде'' стоит 45,15 грн (без изменений), а для карт – 45,30 грн (–10 коп.). Евро в приложении продают по 51,05 грн (+40 коп.), а для карт – по 51,20 грн (+20 коп.).

В ПУМБ доллар в наличном и по коммерческому курсу продают по 45,30 грн (+10 коп.). Евро в наличном обмене банка стоит 51,30 грн. (+20 коп.).

Monobank покупает доллар по 44,70 грн., а продает по 45,03 грн. (–20 коп.). Евро банк покупает по 50,20 грн., а продает по 50,75 грн. (–12 коп.).

Фото: курс валют в банках 7 октября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Среди приведенных банков дешевле купить доллар можно в ПриватБанке для карт – за 45,04 грн. В отделениях банка курс составляет 45,10 грн. В Ощадбанке и Monobank доллар стоит 45,15 грн и 45,03 грн соответственно, а в ПУМБ – 45,30 грн.

Евро дешевле всего продает Monobank – по 50,75 грн. В ПриватБанке курс для карт составляет 50,76 грн, в отделениях – 50,85 грн. В Ощадбанке евро стоит 51,05 грн в приложении и 51,20 грн для карт, а в ПУМБ – 51,30 грн.

Где выгоднее продать валюту

Если продавать доллары банкам, то самый высокий курс среди приведенных предложений – 44,80 грн в Ощадбанке для ''Мобильного Ощада'' и по коммерческому курсу ПУМБ. Monobank покупает доллар по 44,70 грн, Ощадбанк для карт – по 44,75 грн, а ПриватБанк – по 44,65 грн для карт и 44,50 грн в отделениях.

Евро выгоднее всего сдать в ПУМБ – по 50,60 грн. В Ощадбанке в ''Мобильном Ощаде'' курс покупки составляет 50,55 грн, в карточном сегменте – 50,45 грн. Monobank покупает евро по 50,20 грн, а ПриватБанк – по 50,13 грн для карт и 49,85 грн в отделениях.

Сколько стоят 100 долларов в банках

Дешевле всего 100 долларов сегодня обойдутся в Monobank – 4503 грн. В ПриватБанке для карт 100 долларов будут стоить 4504 грн, в отделениях – 4510 грн. В Ощадбанке и Monobank по соответствующим курсам – 4515 грн и 4503 грн, а в ПУМБ – 4530 грн.

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