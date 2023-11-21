Доллар дешевеет пятый день подряд, но падение замедлилось

Официальный курс на 22 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0453 гривен за 1 доллар (-0,0043 грн).

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Курс евро составит 39,466 гривен за 1 евро (+0,0674 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 36,07-36,09 грн/доллар (покупка-продажа).

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На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 37,75 гривен за доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, ситуация на валютном рынке на этой неделе (20-26 ноября) не претерпит глобальных изменений: соотношение спроса и предложения станет главным фактором, который будет формировать курс межбанка, а значит, наличные курсы будут формироваться "оглядываясь" на безналичный рынок.

"Как и на прошлой неделе НБУ будет оперативно вмешиваться в случае возникновения каких-то "сложных" ситуаций, чтобы предотвратить нежелательные изменения, а текущие (ежедневные) колебания будут оставаться в пределах 0,2 грн", - сказал он.