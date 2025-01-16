Доллар дешевеет: обменники выставили новые курсы валют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 42,80 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 44,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,30 гривен, евро по 43,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,18-42,22 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста накануне.

Официальный курс на 16 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2659 гривен за 1 доллар (-0,0075 грн).

Курс евро составит 43,5297 гривен за 1 евро (+0,2079 грн).

Комментарий НБУ

Как отметил в колонке для РБК-Украина директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, НБУ намерен добиться снижения инфляции с помощью сохранения устойчивости валютного рынка.

По его словам, устойчивость валютного рынка не означает неизменность курса.

"Обменный курс гривны продолжит отражать изменения в балансе между спросом и предложением валюты. В то же время курсовая динамика будет согласовываться с задачей НБУ привести инфляцию к цели 5% на прогнозном горизонте. Для этого колебания курса должны быть умеренными", - заявил представитель центробанка.

Лепушинский напомнил, что у НБУ есть достаточно ресурсов для сохранения устойчивости валютного рынка. Объем международных резервов достиг рекордного уровня по итогам 2024 года, превысив 43,7 млрд долларов. Резервы и в дальнейшем будут пополняться международной помощью, неопределенность относительно которой на 2025 год существенно уменьшилась.