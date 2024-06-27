Доллар дешевеет: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 27 июня средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 40,85 гривен, курс евро упал на 4 копеек 44,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,350 гривен, евро по 43,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,54-40,57 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

НБУ снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста два дня подряд.

Официальный курс на 27 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5138 гривен за 1 доллар (-0,1407 грн). Курс евро составит 43,3133 гривен за 1 евро (-0,2317 грн).

Прогноз курса

Аналитики прогнозируют рост курса доллара. Согласно ожиданиям шести неправительственных центров, средний курс доллара в 2024 году составит 40,5 гривен. В конце года доллар подорожает до 42 гривен.