Доллар подешевел после двухдневного роста

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста два дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 27 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5138 гривен за 1 доллар (-0,1407 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,3133 гривен за 1 евро (-0,2317 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 40,49-40,51 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 40,90 гривен.

Ситуация на рынке

Данные НБУ свидетельствуют о росте спроса на валюту в 2024 году. В частности, в мае банки ввезли в Украину наличной валюты на 1,176 млрд долларов, что на 4% больше, чем в апреле (1,126 млрд долларов).

Наличная валюта является основной формой сбережений для украинцев. На руках у граждан порядка 120 млрд долларов, что гораздо больше, чем на наличной гривны (порядка 20 млрд долларов в эквиваленте).