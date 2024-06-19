Доллар дешевеет: свежий курс в обменных пунктах

По состоянию на утро 19 июня средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 40,95 гривен, курс евро не изменился - 44,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,50 гривен, евро по 43,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,56-40,60 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне третий день подряд.

Официальный курс на 19 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5493 гривен за 1 доллар (-0,0992 грн). Курс евро составит 43,4486 гривен за 1 евро (-0,0880 грн).

Ситуация на рынке

На прошлой неделе курс доллара вырос, а НБУ поднял официальный курс до исторического максимума 40,69 гривен. Однако затем курс начал снижаться.

Прогнозы говорят о росте курса доллара до конца года. Финансовые аналитики прогнозируют курс на уровне 42,80 грн/доллар в течение 12 месяцев.