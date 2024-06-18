ua en ru
Вт, 18 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар дешевеет третий день подряд

Украина, Вторник 18 июня 2024 15:44
UA EN RU
Доллар дешевеет третий день подряд Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5493 гривен за 1 доллар (-0,0992 грн).

Доллар дешевеет третий день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,4486 гривен за 1 евро (-0,0880 грн).

Доллар дешевеет третий день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 40,56-40,59 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар дешевеет третий день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек до 41,00 гривен.

Ситуация на рынке

На прошлой неделе НБУ поднял официальный курс доллара до исторического максимума 40,69 гривен. На наличном рынке курс снова превысил 41 гривну. Однако затем курс начал снижаться.

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара. В июне финансовые аналитики прогнозируют курс на уровне 42,80 грн/доллар в течение 12 месяцев, что на гривну больше, чем ожидания за апрель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
QR-код вместо военного билета. В Резерв+ запустили важное обновление
QR-код вместо военного билета. В Резерв+ запустили важное обновление
DAILY
Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше