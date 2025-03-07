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Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 10 марта

Фото: курс доллара упал на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с середины октября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,2127 гривен за 1 доллар (-0,0615 грн).

Ниже курс был только 15 октября прошлого года - 41,1963 грн/доллар.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,7281 гривен за 1 евро (+0,1685 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,23-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 15 копеек до 41,45 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, чистый спрос на иностранную валюту снизился как на безналичном, так и на наличном сегментах валютного рынка.

Это обусловливалось относительно устойчивой ситуацией с экспортом и улучшением курсовых ожиданий населения на фоне мер НБУ по ужесточению процентной политики и поддержанию устойчивости валютного рынка

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