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Доллар дешевеет: курсы в обменных пунктах

Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает дешеветь вслед за снижением на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 39,05 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 42,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,55 гривен, евро по 42,05 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,80-38,90 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после четырех дней роста и обновления исторических максимумов.

Официальный курс на 22 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,9234 гривен за 1 доллар (-0,2165 грн).

Курс евро составит 42,4693 гривен за 1 евро (+0,0299 грн). Это новый максимум. Предыдущий был 20 марта - 42,4641 гривен за 1 евро.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, ситуация на валютном рынке Украины не вызывает обеспокоенности НБУ по поводу целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне.

"По нашему мнению, ситуация на валютном рынке остается достаточно контролируемой. Курс у нас колеблется как в одну, так и в другую сторону. Да, действительно, в течение последних недель больше видели ослабление обменного курса", - сказал он.

Николайчук напомнил, что динамика обменного курса определяется изменениями в балансе спроса и предложения валюты на рынке.

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