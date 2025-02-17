Доллар дешевеет: какие курсы в обменниках в начале недели

По состоянию на утро 17 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро не изменился - 43,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 43,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,59-41,62 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после четырех дней роста.

Официальный курс на 17 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6299 гривен за 1 доллар (-0,1697 грн).

Официальный курс евро составит 43,5907 гривен за 1 евро (+0,1546 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, спрос на валюту вырос на прошлой неделе. НБУ в течение недели 10-14 февраля 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 670,10 млн долларов. Это на 47,3% больше, чем в течение предыдущей недели 3-7 февраля - 454,79 млн долларов.

Всего с начала года НБУ продал на межбанке 4,875 млрд долларов.

На прошлой неделе курс доллара рост курс доллара возобновился. В первой половине недели НБУ поднял курс до 41,79 гривен, однако затем опустил курс. В итоге за неделю доллар подорожал на 15 копеек 41,62 гривен.