Доллар дешевеет: какие курсы в обменниках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 42,40 гривен, курс евро не изменился - 44,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,90 гривен, евро по 43,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,99-42,02 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение двух дней подряд.

Официальный курс на 23 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,0325 гривен за 1 доллар (-0,1336 грн).

Официальный курс евро составит 43,8735 гривен за 1 евро (+0,2316 грн).

Учетная ставка НБУ

Сегодня НБУ примет решение по уровню учетной ставки. Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский не исключил, что центробанк снова повысит ставку, которая сейчас находится на уровне 13,5% годовых.

Повышение ставки повлечет за собой снижение спроса на валюту и снижение курса доллара.