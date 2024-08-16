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Доллар дешевеет: какие курсы в обменных пунктах

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться после роста в начале недели. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 августа средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,40 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 45,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 44,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,14-41,18 грн/доллар (покупка-продажа) - на 4 копейки выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 16 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,1382 гривен за 1 доллар (-0,1880 грн). Курс евро составит 45,3055 гривен за 1 евро (-0,2442 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, текущая неделя пройдет в относительном покое: курсовые колебания вряд ли будут пересекать границы нового августовского коридора в 40,7-41,7 грн/доллар.

Осенью же ожидается оживление на рынке и более значительные изменения курса. По его словам, главная причина ожидаемых изменений на валютном рынке – это влияние инфляции. 

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