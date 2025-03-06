Доллар дешевеет, евро резко подорожал: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 6 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 41,60 гривен, курс евро вырос на 50 копеек до 44,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 44,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,35-41,38 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с конца осени прошлого года.

Официальный курс на 6 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,3680 гривен за 1 доллар (-0,2102 грн).

Ниже курс был только 25 ноября прошлого года - 41,3193 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 44,2493 гривен за 1 евро (+0,3718 грн).

Валютные вклады

По данным НБУ, в январе украинцы сократили гривневые вклады и увеличили валютные.

На 1 февраля в 61 банке-участнике ФГВФЛ насчитывалось 70,1 млн вкладов граждан и ФОПов на 1 трлн 378 млрд гривен. Более трети вкладов (35,9%) были в долларах и евро.

В январе средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне составляют 10,5% годовых. По валютным депозитам банки предлагают всего 1,0% годовых.