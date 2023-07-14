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Доллар дешевеет, евро дорожает: свежий курс в обменниках

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины сегодня немного снизился. Единая европейская валюта продолжает дорожать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 14 июля средний курс доллара по Украине упал на 5 копеек до 37,35 гривен, курс евро вырос на 25 копеек до 41,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,85 гривен, евро по 41,00 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 14 июля составляет 40,8581 гривен за евро (+0,5778 гривен).

Таким образом, курс евро вырос до максимума в истории. НБУ устанавливает курс евро на основании международных котировок.

Падение курса доллара к мировым валютам

Индекс доллара, который измеряет курс валюты США по отношению к шести мировым валютам, сегодня достиг 15-месячного минимума 99,574. За неделю индекс снизился на 2,4%, что стало самым большим недельным снижением за восемь месяцев.

Доллар падает после того, как снижение инфляции в США усилило мнение, что Федеральная резервная система близка к концу цикла повышения ставок.

На фоне слабеющего доллара евро достиг нового 16-месячного пика в 1,1243 доллара. Между тем, роста курса евро до уровня 1,20 ждать не стоит.

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