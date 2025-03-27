Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 28 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4863 гривен за 1 доллар (-0,0781 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 44,7471 гривен за 1 евро (-0,0759 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,46-41,59 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,80 гривен.
По прогнозу аналитиков, курс доллара начнет расти во второй половине года. Прогноз курса инвесткомпании ICU на конец года - 45,7 гривен за доллар
Доллар в диапазоне 45-46 гривен ожидает руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.