Доллар дешевеет второй день подряд

Официальный курс на 17 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1729 гривен за 1 доллар (-0,0930 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,32 гривен за 1 евро (-0,2097 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 42,14-42,17 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 10 копеек до 42,80 грн/доллар.

Прогноз курса

Девальвационные настроения бизнеса снова ухудшились. По данным НБУ, в четвертом квартале 2024 года руководители украинских предприятий ожидали среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 44,42 грн/доллар.

При этом в III квартале бизнес ожидал курс 43,72 грн/доллар, во II квартале - 41,61 грн/доллар, в I квартале - 40,44 грн/доллар, в IV квартале 2023 года - 40,06 грн/доллар.