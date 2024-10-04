Доллар дешевеет второй день подряд

Официальный курс на 7 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1859 гривен за 1 доллар (-0,0343 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,4322 гривен за 1 евро (-0,0914 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 41,15-41,18 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,45 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, за последний год доллар подорожал почти на 13%.

По его словам, это произошло на фоне сочетания экзогенных факторов (более длительная и интенсивная война, разрушение энергетики, слухи о "дефолте"), смягчения монетарной политики и валютных ограничений Нацбанком, что было критически важно для бизнеса и стимулирования экономической активности.