Доллар дешевеет: актуальные курсы валют на 28 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 сентября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 25 копеек до 42,00 гривен за доллар. Курс евро снизился на 45 копеек до 40,45 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 28 сентября составляет 35,2576 гривен за евро (+0,0201 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, курс доллара на наличном рынке в течение последней недели поднялся выше 42 гривен. Пока НБУ держит официальный курс на уровне 36,6 гривен, ждать скачка доллара до 50 гривен не стоит.

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