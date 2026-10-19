Доллар и евро прибавили в цене: официальный курс валют от НБУ на 20 октября

Национальный банк Украины обновил официальные курсы доллара и евро на вторник, 20 октября. Обе валюты подорожали по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как изменились курсы валют и какие факторы могут влиять на ситуацию на рынке, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

Во вторник, 20 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,00 грн. По сравнению с понедельником, 19 октября, американская валюта подорожала на 14 копеек – с 44,86 гривны.

Официальный курс евро тоже вырос. На 20 октября он составляет 50,53 гривны, что на 4 копейки больше показателя предыдущего дня – 50,49 гривны.

Фото: курс валют НБУ на 20 октября (инфографика РБК-Украина)

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Как военные риски влияют на валютный рынок

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, дополнительное давление на валютный рынок создают последствия российских атак для украинского бизнеса. Предприятия могут тратить больше средств на резервное электропитание, восстановление поврежденных объектов, изменение маршрутов и создание запасов.

По оценке банкира, дополнительные расходы влияют на экономику предприятий и впоследствии частично могут отражаться на ценах. Поэтому инфляционное давление теснее связывается с валютным.

Отдельным фактором является ситуация с горючим. Его удорожание или усложнение поставок может увеличивать спрос на валюту со стороны импортеров энергоресурсов.

Поэтому одним из ключевых факторов стабильности валютного рынка на следующей неделе будет способность Национального банка своевременно реагировать на спрос и сглаживать его влияние на курс.

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