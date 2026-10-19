ua en ru
Пн, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро прибавили в цене: официальный курс валют от НБУ на 20 октября

15:55 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар и евро прибавили в цене: официальный курс валют от НБУ на 20 октября Фото: Нацбанк обновил официальный курс доллара и евро на 20 октября (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Национальный банк Украины обновил официальные курсы доллара и евро на вторник, 20 октября. Обе валюты подорожали по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как изменились курсы валют и какие факторы могут влиять на ситуацию на рынке, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

Во вторник, 20 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,00 грн. По сравнению с понедельником, 19 октября, американская валюта подорожала на 14 копеек – с 44,86 гривны.

Официальный курс евро тоже вырос. На 20 октября он составляет 50,53 гривны, что на 4 копейки больше показателя предыдущего дня – 50,49 гривны.

Доллар и евро прибавили в цене: официальный курс валют от НБУ на 20 октября
Фото: курс валют НБУ на 20 октября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Где купить доллары дешевле, а евро – выгоднее: курс валют на 19 октября

Как военные риски влияют на валютный рынок

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, дополнительное давление на валютный рынок создают последствия российских атак для украинского бизнеса. Предприятия могут тратить больше средств на резервное электропитание, восстановление поврежденных объектов, изменение маршрутов и создание запасов.

По оценке банкира, дополнительные расходы влияют на экономику предприятий и впоследствии частично могут отражаться на ценах. Поэтому инфляционное давление теснее связывается с валютным.

Отдельным фактором является ситуация с горючим. Его удорожание или усложнение поставок может увеличивать спрос на валюту со стороны импортеров энергоресурсов.

Поэтому одним из ключевых факторов стабильности валютного рынка на следующей неделе будет способность Национального банка своевременно реагировать на спрос и сглаживать его влияние на курс.

Читайте также: Почему доллар и евро могут идти в разные стороны: Тарас Козак объяснил, как работает рынок

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Курс доллара Курс евро
Новости
Генштаб нуждается в военных: Корецкий объяснил пересмотр правил бронирования
Генштаб нуждается в военных: Корецкий объяснил пересмотр правил бронирования
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов