Доллар до 45 гривен, а евро до 52,5: Тарас Лесовой дал прогноз курса на следующую неделю

В начале октября курс доллара в Украине может оставаться в пределах 44,5–45 гривен, в то время как евро может колебаться в диапазоне 51–52,5 гривны. На ситуацию повлияют обострение войны на Ближнем Востоке, цены на нефть и соотношение евро и доллара на мировом рынке.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой.
В начале октября одним из главных внешних факторов украинского валютного рынка может стать соотношение евро и доллара. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, удорожание нефти и решение ведущих центробанков могут усилить колебания этой валютной пары.
Как пояснил Тарас Лесовой, курс евро в Украине зависит от двух составляющих: гривневой стоимости доллара и соотношения евро/доллар на мировом рынке. Поэтому даже при относительно стабильном долларе европейская валюта может заметно изменяться в цене.
Рост мировых цен на нефть по-разному отражается на экономиках США и еврозоны. Европа в значительной степени зависит от импортных энергоносителей, поэтому дорогостоящее топливо увеличивает издержки бизнеса, усиливает инфляционное давление и замедляет экономический рост.
В то же время, доллар традиционно остается одним из защитных активов во время геополитических потрясений. Когда инвесторы пытаются снизить риски, часть капитала переходит в долларовые инструменты.
Таким образом, обострение на Ближнем Востоке может одновременно создавать дополнительные трудности европейской экономики и поддерживать американскую валюту.
В то же время, на привлекательность евро может влиять монетарная политика Европейского центрального банка. Более высокие процентные ставки способны поддерживать европейскую валюту, однако этот фактор не всегда компенсирует геополитические и энергетические риски.
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По базовому сценарию, в конце сентября и начале октября доллар в Украине может находиться в пределах 44,5-45 гривен. Для евро прогнозируемый диапазон более широкий – около 51–52,5 гривны.
При этом даже в стабильной ситуации на украинском межбанковском валютном рынке изменения соотношения доллар/евро могут быстро повлиять на позиции европейской валюты в этом диапазоне.
Курс доллара во многом зависит от политики Национального банка Украины, баланса спроса и предложения на внутреннем рынке и объемов валютных интервенций. Для евро дополнительным фактором ситуация на глобальном валютном рынке, поэтому его динамику прогнозировать сложнее.
Высокие цены на энергоносители могут отразиться и на внутреннем спросе на валюту. Украина импортирует значительные объемы горючего, поэтому длительное подорожание нефти будет постепенно увеличивать потребность импортеров в валюте.
Однако этот эффект не будет мгновенным. Между изменением мировых котировок и реакцией украинского валютного рынка есть определенная задержка, связанная с закупочными контрактами, логистикой и формированием внутренних запасов. В течение нескольких недель влияние этого фактора может стать более заметным.
На следующей неделе Национальный банк предположительно продолжит компенсировать дефицит валюты с помощью интервенций. Их еженедельный объем может оставаться на уровне около 900 млн – 1 млрд долларов. Это должно помочь избежать резкого нарушения сложившегося курсового равновесия.
По словам Лесового, поведение населения на валютном рынке также изменилось по сравнению с первыми годами полномасштабной войны. Даже сложные военные новости не обязательно влекут немедленный спрос на валюту.
На рынке нет физического дефицита валюты, а спреды и курс продаж сдерживают эмоциональные покупки. Кроме того, гривневые сбережения имеют альтернативу в виде срочных депозитов и государственных облигаций.
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