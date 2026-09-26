Доллар до 45 гривен, а евро до 52,5: Тарас Лесовой дал прогноз курса на следующую неделю

В начале октября одним из главных внешних факторов украинского валютного рынка может стать соотношение евро и доллара. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, удорожание нефти и решение ведущих центробанков могут усилить колебания этой валютной пары.

Как пояснил Тарас Лесовой, курс евро в Украине зависит от двух составляющих: гривневой стоимости доллара и соотношения евро/доллар на мировом рынке. Поэтому даже при относительно стабильном долларе европейская валюта может заметно изменяться в цене.

Как война на Ближнем Востоке повлияет на курс евро и доллара

Рост мировых цен на нефть по-разному отражается на экономиках США и еврозоны. Европа в значительной степени зависит от импортных энергоносителей, поэтому дорогостоящее топливо увеличивает издержки бизнеса, усиливает инфляционное давление и замедляет экономический рост.

В то же время, доллар традиционно остается одним из защитных активов во время геополитических потрясений. Когда инвесторы пытаются снизить риски, часть капитала переходит в долларовые инструменты.

Таким образом, обострение на Ближнем Востоке может одновременно создавать дополнительные трудности европейской экономики и поддерживать американскую валюту.

В то же время, на привлекательность евро может влиять монетарная политика Европейского центрального банка. Более высокие процентные ставки способны поддерживать европейскую валюту, однако этот фактор не всегда компенсирует геополитические и энергетические риски.

Каким будет курс доллара и евро в Украине

По базовому сценарию, в конце сентября и начале октября доллар в Украине может находиться в пределах 44,5-45 гривен. Для евро прогнозируемый диапазон более широкий – около 51–52,5 гривны.

При этом даже в стабильной ситуации на украинском межбанковском валютном рынке изменения соотношения доллар/евро могут быстро повлиять на позиции европейской валюты в этом диапазоне.

Курс доллара во многом зависит от политики Национального банка Украины, баланса спроса и предложения на внутреннем рынке и объемов валютных интервенций. Для евро дополнительным фактором ситуация на глобальном валютном рынке, поэтому его динамику прогнозировать сложнее.

Как подорожание нефти повлияет на валютный рынок Украины

Высокие цены на энергоносители могут отразиться и на внутреннем спросе на валюту. Украина импортирует значительные объемы горючего, поэтому длительное подорожание нефти будет постепенно увеличивать потребность импортеров в валюте.

Однако этот эффект не будет мгновенным. Между изменением мировых котировок и реакцией украинского валютного рынка есть определенная задержка, связанная с закупочными контрактами, логистикой и формированием внутренних запасов. В течение нескольких недель влияние этого фактора может стать более заметным.

Будет ли НБУ удерживать курс гривны

На следующей неделе Национальный банк предположительно продолжит компенсировать дефицит валюты с помощью интервенций. Их еженедельный объем может оставаться на уровне около 900 млн – 1 млрд долларов. Это должно помочь избежать резкого нарушения сложившегося курсового равновесия.

По словам Лесового, поведение населения на валютном рынке также изменилось по сравнению с первыми годами полномасштабной войны. Даже сложные военные новости не обязательно влекут немедленный спрос на валюту.

На рынке нет физического дефицита валюты, а спреды и курс продаж сдерживают эмоциональные покупки. Кроме того, гривневые сбережения имеют альтернативу в виде срочных депозитов и государственных облигаций.