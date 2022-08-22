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Документи в застосунку "Дія" перекладуть англійською мовою

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні активно працюють над міжнародною інтеграцією "Дії". Наступний етап - документи англійською мовою.

Про це у своїй колонці для РБК-Україна повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зараз ми запустили бета-тест закордонного паспорта, техпаспорта та водійського посвідчення в Дії. Завдяки тестуванню перевіримо, чи правильно відображаються всі поля і чи коректно працює перемикання мови. Всього за добу до тестування приєдналися понад 6 тисяч українців", - написав Федоров.

За його словами, завдяки англомовним документам українці, понад 5,5 млн з яких вимушено перебувають за кордоном, зможуть користуватися цифровими документами за межами України.

"До речі, права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Це ще один крок до визнання Дії по всьому світу. Цю послугу ми реалізовуємо спільно з МВС, ДМС, Головним сервісним центром МВС та ДП "Інфотех", - додав міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволивв передачу персональних даних за межі України засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг ("Дія"). Постановою також затверджено перелік країн, які зможуть отримувати такі дані.

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Дія