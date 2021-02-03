Документів для третього голосування за Вітренка в Раді поки немає, - Разумков

У Верховній раді можливо третє голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики і віцепрем'єр-міністра. Але воно точно не відбудеться в четвер, 4 лютого.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Прямий".

Він зазначив, що регламент допускає безліч повторних голосувань за кандидатуру, але поки навіть не розпочата процедура третього внесення Вітренка на посаду в Кабміні.

"Завтра можливостей для такого голосування немає. А далі подивимося. На сьогодні немає таких документів від Кабінету міністрів не було і засідання фракції не було", - сказав Разумков.

Також голова партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко порадив Вітренку шукати голоси в інших фракціях, оскільки тільки силами "СН" призначити його не вдасться.

"Вже зрозуміло, що силами лише "Слуги народу" неможливо призначити Вітренка. Тому йому потрібно зосередитися, ми вже про це говорили, на коммуниации з іншими фракціями", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, в минулий четвер Верховна рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепа при 226 мінімально необхідних. При цьому фракція "Слуга народу" дала всього 177 голосів.