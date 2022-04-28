RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Доказів злочинів армії РФ в Україні стає все більше щодня, - посол США з кримінального правосуддя

Фото: посол США з кримінального правосуддя Бет Ван Шаак (usun.usmission.gov)
Автор: Володимир Костирін

Посол США з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак розповіла, що Штати мають достовірну інформацію про скоєні російськими військовослужбовцями страти українців, які намагалися здатися в полон в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

"Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діяла в околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не брала їх під варту", - розповіла вона в ООН.

Посол зазначила, що такі дії розцінюються як порушення основного принципу законів війни - мається на увазі заборона на позасудову страту цивільних осіб і комбатантів, що вийшли з ладу через капітуляцію, поранення або інших форм недієздатності.

Ван Шаак також розповіла, що у США є достовірні повідомлення про страчених громадян зі зв'язаними руками, про тіла зі слідами тортур, а також "жахливі розповіді про сексуальне насильство щодо жінок і дівчаток".

"Ці зображення і звіти припускають, що звірства не є результатом діяльності незаконних підрозділів або окремих осіб; вони, скоріше, розкривають глибоко тривожну картину систематичних зловживань у всіх областях, де задіяні російські сили", - додала посол.

Як наголошує Ван Шаак, ті, хто спровокував, скоїв і віддав наказ про ці злочини повинні бути притягнуті до відповідальності.

"І доказів цих злочинів стає все більше з кожним днем... Наше просте послання російському військовому і політичному керівництву таке - світ спостерігає, і ви будете притягнуті до відповідальності", - заявила вона.

Ван Шаак також зазначила, що США вітають розслідування звірств, скоєних окупантами в Україні.

"Це включає в себе ті, які проводяться Міжнародним кримінальним судом, ООН і організацією з безпеки та співробітництва в Європі", - сказала посол.

Раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи повністю підтримала розслідування злочинів Росії проти людяності та геноциду в Україні.

Нагадаємо також, що до розслідування злочинів РФ приєднався Офіс прокурора МКС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНСполучені Штати АмерикиРозслідуванняМіжнародний суд ООНВійна Росії проти України