Доказательство военных преступлений РФ: ВСУ перехватили приказ расстрелять мирного жителя в Купянске

Иллюстративное фото: ВСУ перехватили приказ расстрелять мирного жителя в Купянске (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины обнародовали перехват радиообмена российских военных в районе Купянска, на котором зафиксирован приказ расстрелять безоружного мирного жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

По данным украинских военных, приказ прозвучал без всякой причины или судебного решения - просто "потому, что могут". Это в очередной раз демонстрирует целенаправленную тактику террора, которую применяют оккупанты против гражданского населения.

"Они приходят не освобождать - они приходят убивать, пытать и запугивать. Это не случайность, а стратегия страха", - отметили в Вооруженных силах.

Подобные приказы являются прямым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как военные преступления. Украинская сторона подчеркивает, что каждый, кто отдает такие распоряжения или выполняет их, понесет ответственность - перед судом или на поле боя.

 

Ранее мы писали о том, что украинские разведчики перехватили разговор оккупантов, на котором они признаются, что калечат своих солдат, когда те пытаются сбежать с поля боя. Из разговора следует, что их товарищ со сломанными конечностями станет "приманкой" для ВСУ.

