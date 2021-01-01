Доходи і видатки 2021 року: які показники закладені в держбюджет

Доходи державного бюджету України на 2021 рік заплановані у сумі 1 084 млрд гривень, що на 6,1% більше доходів 2020 року (1022 млрд гривень). Видатки передбачені в сумі 1 320 млрд гривень, що на 0,6% більше, ніж у 2020 році (1 312 млрд гривень).

Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет на 2021 рік, який набрав чинності з 1 січня.

Державний бюджет розрахований на Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки (постанова Кабміну від 29 липня 2020 року №671).

Дефіцит держбюджету складе 246,6 млрд гривень, що становить 5,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Його планується покрити в основному за рахунок запозичень, а також приватизації (12 млрд гривень).

Очікується, що номінальний ВВП у 2021 році складе 4 505 млрд гривень. Реальний ВВП зросте на 4,6% після падіння на 4,8% у 2020 році.

Зростання споживчих цін очікується на 7,3% (грудень до грудня минулого року). При цьому середня номінальна зарплата (до вирахування податків) складе 13 632 гривень, а реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросте на 12,1%.

Середній обмінний курс у 2021 році прогнозується на рівні 29,1 гривень за долар (у 2020 році він склав 26,95 грн/долар). Курс на кінець року очікується 28,8 гривень за долар.

Очікується, що рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці у 2021 році складе 9,2%.

Видатки на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі передбачені в сумі 36,6 млрд гривень. Це на 1,5% менше, ніж у 2020 році (37,2 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада прийняла закон про державний бюджет на 2021 рік 15 грудня 2020 року.

Нагадаємо, видатки загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента у 2021 році складуть 1,267 млрд гривень. Це на 39,4% більше, ніж у 2020 році.