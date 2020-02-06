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Доходи Пенсійного фонду зросли більш ніж на 15%

Новини » Економіка     06.02.2020 - 12:20
Доходи Пенсійного фонду зросли більш ніж на 15%

ПФУ оприлюднив дані за останній квартал 2019 року

Доходи Пенсійного фонду України за жовтень-грудень 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 16,9% до 98,7 млрд грн до 115,4 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ПФУ в Facebook.

За даними прес-служби, власні доходи ПФУ зросли за четвертий квартал на 16,0% - 56,8 млрд грн до 65,9 млрд грн.

У той же час витрати з держбюджету на покриття дефіциту ПФУ зросли на 18,1% до 41,9 млрд грн до 49,5 млрд грн.

Доходи Пенсійного фонду зросли більш ніж на 15%

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 24 січня схвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік. Власні доходи Пенсійного фонду у 2020 році складуть 301,8 млрд грн. Крім того, кошти державного бюджету на виплату пенсій та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду становлять 146,8 млрд грн. Таким чином, загальні доходи передбачені в сумі 448,6 млрд грн, витрати - 448,4 млрд грн.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 середня пенсія становила 3082,98 грн.

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