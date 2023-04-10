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Доходы от экспорта электроэнергии следует направлять на восстановление сетей и "зеленую" энергетику, - Оржель

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Понедельник 10 апреля 2023 15:52
Доходы от экспорта электроэнергии следует направлять на восстановление сетей и "зеленую" энергетику, - Оржель Фото: Алексей Оржель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Доходы от возобновления экспорта электроэнергии из Украины в Европу необходимо использовать для восстановления поврежденных российскими обстрелами энергетических сетей, а также для финансирования предприятий зеленой энергетики в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-министра энергетики, главу Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексея Оржеля.

"Это может стать источником покрытия расходов по зеленому тарифу, покрытия услуги ПСО для населения и расходов по восстановлению сетей", - сказал Оржель.

По его словам, в стране в феврале-марте наблюдался значительный профицит электроэнергии, который еще в начале весны необходимо использовать для повышения ликвидности рынка электроэнергии Украины.

"Это тот инструмент, который нужно было задействовать намного раньше. Мы потеряли примерно 1,5 месяца или больше. И в условиях дефицита ликвидности на рынке электроэнергии это очень больно всем участникам", - добавил Оржель.

Напомним, 7 апреля Украина возобновила возможность экспорта электроэнергии. Разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощность экспорта составляет 400 МВт.

Уровень недоплаты предприятиям зеленой энергетики Украины за 2022 год составляет 50%, с начала 2023 года - более 35%.

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Электроэнергия
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