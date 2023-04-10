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Доходи від експорту електроенергії треба направляти на відновлення мереж та "зелену" енергетику, - Оржель

Новость на русском →
Понеділок 10 квітня 2023 15:52
Доходи від експорту електроенергії треба направляти на відновлення мереж та "зелену" енергетику, - Оржель Фото: Олексій Оржель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Доходи від відновлення експорту електроенергії з України в Європу необхідно використовувати на відновлення пошкоджених російськими обстрілами енергетичних мереж, а також на фінансування підприємств зеленої енергетики в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра енергетики, голову Української асоціації відновлюваної енергетики Олексія Оржеля.

"Це може стати джерелом покриття витрат за зеленим тарифом, покриття послуги ПСО для населення та витрат на відновлення мереж", - сказав Оржель.

За його словами, в країні в лютому-березні спостерігався значний профіцит електроенергії, який ще на початку весни потрібно було використати для підвищення ліквідності ринку електроенергії України.

"Це той інструмент, який треба було задіяти набагато раніше. Ми втратили приблизно 1,5 місяці чи більше. І в умовах дефіциту ліквідності на ринку електроенергії це дуже боляче для всіх учасників", - додав Оржель.

Нагадаємо, 7 квітня Україна відновила можливість експорту електроенергії. Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт.

Рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики України за 2022 рік складає 50%, з початку 2023 року - понад 35%.

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