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Доходы России резко выросли на фоне повышения мировых цен на нефть

Россия, Понедельник 08 апреля 2024 13:12
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Доходы России резко выросли на фоне повышения мировых цен на нефть Фото: Доходы России подскочили из-за роста мировых цен на нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Москва сообщила о резком увеличении доходов в первом квартале 2024 года, отчасти благодаря единовременным налоговым выплатам и росту цен на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно заявлению минфина, в России наблюдается "устойчивая положительная динамика" в притоке денег в федеральный бюджет. Доходы за три месяца по март составили 8,7 трлн рублей (94 млрд долларов), увеличившись на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Притоки из неэнергетических отраслей увеличились на 43% в годовом исчислении, заявили в минфине. Существенный вклад внесли выплаты "разового характера", в том числе плата за уход, уплачиваемая иностранными компаниями, покидающими Россию.

Доходы от нефти и газа быстро росли, увеличившись почти на 80% по сравнению с прошлым годом, чему способствовал рост цен, а также единовременные налоговые платежи от нефтяных компаний.

Доходы России резко выросли на фоне повышения мировых цен на нефть

Нефть марки Brent сегодня торгуется выше 90 долларов за баррель, что почти на 20% выше с начала года из-за эскалации геополитической напряженности и проблем с поставками.

В 2023 году доходы от энергетики снизились на 23,9%, до 8,8 трлн рублей, несмотря на то, что в целом доходы бюджета продемонстрировали небольшой рост по сравнению с 2022 годом. Частично это связано с запретом Евросоюза на большую часть морского импорта нефти и нефтепродуктов из России и ценовые ограничения стран Большой семерки, которые призваны наказать страну за вторжение в Украину.

Россия демонстрирует дефицит бюджета с конца 2022 года, поскольку военные расходы, связанные с вторжением президента Владимира Путина в Украину, тяжелым бременем ложатся на государственные финансы.

Расходы в первом квартале 2024 года увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом. По итогам периода дефицит бюджета составил 607 миллиардов рублей, что на 1,5 триллиона рублей меньше, чем он был на конец первого квартала 2023 года.

Рекордный военный бюджет

Напомним, в 2023 году Москва потратила на военные цели более 100 млрд долларов, или почти треть своих общих расходов.

В 2024 году российские власти намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

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