Доходы Кремля от нефти и газа упали в два раза благодаря западным санкциям

Налоговые поступления от нефти и газа в феврале упали на 46% по сравнению с прошлым годом до 521 млрд рублей (6,91 млрд долларов), сообщило министерство финансов РФ. По подсчетам Bloomberg, доходы от сырой нефти и нефтепродуктов, на которые в прошлом месяце приходилось более двух третей поступлений от налога на энергию, упали на 48% до 361 млрд рублей.

Сокращение отчислений в государственный бюджет произошло после того, как цена на нефть сорта Urals - ключевую экспортную смесь России - упала и торгуется со значительного дисконтом по сравнению с эталонной маркой Brent. Европейский Союз запретил большую часть морского импорта сырой нефти и нефтепродуктов из России, а "Большая семерка" ввела верхний предел цен.

Доходы от энергоносителей составляют около трети национальной казны, которая находится под давлением из-за роста стоимости финансирования войны в Украине.

Доходы от продажи газа в феврале упали почти на 42% по сравнению с прошлым годом до 161 млрд рублей, поскольку даже более высокие поступления от НДПИ не смогли компенсировать потери от экспортных пошлин. Доходы бюджета от экспортных пошлин на газ упали на 81% до 40 млрд рублей после того, как "Газпром" сократил трубопроводные поставки в Европу, исторически являвшуюся его крупнейшим рынком, а цены на топливо значительно снизились на фоне более теплой, чем обычно, погоды.

Поступления от НДПИ на газ выросли на 86% до 121 млрд рублей от повышения налога для "Газпрома" на 50 млрд рублей в месяц в 2023–2025 годах.