Дохід місцевих бюджетів Київської області зріс на 1,3 млрд грн, - Кавилін

Дохід місцевих бюджетів Київської області зріс на 1,3 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив начальник Головного управління ДФС в Київській області Олексій Кавилін, передає РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

Так, за півроку платники податків регіону перерахували 6,8 млрд грн, що на чверть більше суми, сплаченої за шість місяців 2018 року.

Кавилін підкреслив, що лідер по сумі надходжень до місцевої скарбниці – податок на доходи фізосіб. Зокрема, з початку року платники податків Київської області перерахували до бюджетів 4,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник збільшився на 25% або 874 мільйони гривень. Як заявив начальник фіскальної служби регіону, цьому сприяло зростання мінімальної заробітної плати, а також робота податківців по виведенню зарплат з тіні та легалізації зайнятості населення.

Кавилін повідомив, що за перше півріччя, в результаті контрольно-перевірочних заходів, роботодавці Київської області легалізували працю 4 321 працівника. При цьому в бюджети області вже надійшло 3,2 млн грн ПДФО.

Крім того, ряд підприємств підвищив заробітну плату до рівня середньогалузевої, що також вплинуло на динаміку надходжень до місцевої скарбниці. Зазначимо, що середня зарплата в Київській області складає 10776 гривень.

На другому місці за відрахуваннями до бюджетів – єдиний податок. Так, підприємці-спрощенці сплатили 1 мільярд гривень, що вище минулорічних надходжень на 230 мільйонів гривень.

"Вагомими складовими доходу місцевих бюджетів Київщини є майнові податки – на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, транспорт, землю. По всіх з них ми фіксуємо позитивну динаміку від 19 до 34%", - стверджує Кавилін.

"Найбільший приріст у бюджетах забезпечений сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. За півроку власники "зайвих метрів" на житлових і нежитлових об'єктах сплатили 180 мільйонів гривень, зростання по відношенню до минулого року становить 34% або на 45,5 млн грн", - сказав начальник фіскальної служби Київської області.

Власники елітного автотранспорту сплатили в бюджети області 10,5 млн грн. Цей показник перевищує минулорічний на 600 тисяч гривень.

Також Кавилін зазначив, що сума сплати податку на землю зросла на 19% або 108 мільйонів гривень, і зараз становить 692 млн грн. При цьому він підкреслив, що дохід бюджетів області збільшився завдяки в тому числі широкомасштабній інформаційно-роз'яснювальній роботі, яка проводиться фіскальною службою регіону спільно з органами місцевої влади серед платників податків Київської області.

Раніше повідомлялося, що платники податків Київської області сплатили до держбюджету 6,6 млрд грн.