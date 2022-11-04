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Доигрались. Россию осудили в ее резолюции ООН о борьбе с неонацизмом

Фото: Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Сергей Пышкин

Российскую Федерацию унизили в ее резолюции о борьбе с неонацизмом в мире. В нее внесли поправку касаемо войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

"С 2005 года ежегодно Россия ставит на голосование манипулятивную резолюцию о борьбе с неонацизмом в мире. Сегодня доигралась: в ее же резолюцию мы вставили поправку: "РФ пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма". Черная пятница , - пишет Кислица.

Фото: Россию осудили в ее резолюции ООН о борьбе с неонацизмом (twitter.com/SergiyKyslytsya)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя продолжает отрицать причастность оккупантов к зверствам в Буче.

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