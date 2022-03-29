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Тільки з договором про міжнародні гарантії безпеки ми можемо закінчити війну, - Подоляк

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Стамбул, Вівторок 29 березня 2022 12:29
Тільки з договором про міжнародні гарантії безпеки ми можемо закінчити війну, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президент Михайло Подоляк заявив про необхідність договору про міжнародні гарантії безпеки. Він вважає, що це є важливою умовою для закінчення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Подоляка під час телемарафону.

"Саме зараз ідуть інтенсивні консультації з декількох важливих питань, ключове з них - договір про міжнародні гарантії безпеки для України, і тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі проходить п'ятий раунд переговорів між Україною та Росією. Процес почався з закритого діалогу між главами делегацій Давидом Арахамією та Володимиром Мединським.

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