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Домовленості з Україною повинні повністю виключити розширення НАТО на схід, - Лавров

Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що домовленості з Україною повинні повністю виключити розширення НАТО на схід. Він додав, що необхідно забезпечити безпеку в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова.

"Домовлятися (потрібно - ред.) таким чином, щоб повністю виключити розширення НАТО на схід, насамперед на Україну". - сказав Лавров.

Він також заявив, що потрібно забезпечити неподільну безпеку на європейському континенті. Міністр додав, що якщо Україна відмовиться обговорювати так звані "демілітаризацію" і "денацифікацію", то це не сприятиме продовженню переговорів.

Нагадаємо, раніше Фінляндія заявила, що заявка на вступ до НАТО може бути подана до кінця весни 2022 року.

Зазначимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв Фінляндії швидкий процес вступу в альянс.

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