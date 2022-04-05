Домовленості з Україною повинні повністю виключити розширення НАТО на схід, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що домовленості з Україною повинні повністю виключити розширення НАТО на схід. Він додав, що необхідно забезпечити безпеку в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова.

Він також заявив, що потрібно забезпечити неподільну безпеку на європейському континенті. Міністр додав, що якщо Україна відмовиться обговорювати так звані "демілітаризацію" і "денацифікацію", то це не сприятиме продовженню переговорів.

"Домовлятися (потрібно - ред.) таким чином, щоб повністю виключити розширення НАТО на схід, насамперед на Україну". - сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше Фінляндія заявила, що заявка на вступ до НАТО може бути подана до кінця весни 2022 року.

Зазначимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв Фінляндії швидкий процес вступу в альянс.

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