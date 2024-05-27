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Договор о поставках оружия Киеву является конфиденциальным, - Минобороны Германии

Берлин, Понедельник 27 мая 2024 13:51
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Договор о поставках оружия Киеву является конфиденциальным, - Минобороны Германии Фото: Берлин засекретил договор запрете ударов по Кремлю (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Между Берлином и Киевом есть соглашение о поставках вооружений. Оно является конфиденциальным и не подлежит разглашению.

Об этом заявила представитель Минобороны Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel online.

"Существует соглашение, но оно не предназначено для общественности, в том числе относительно использования конкретных боевых систем", - сказал она.

При этом она повторила позицию руководства Германии о том, что Берлин стремиться избежать вовлечения в военные действия.

Напомним, в последние дни развернулась острая дискуссия по поводу запретов для Украины бить западным оружием по территории России. Некоторые страны прямо разрешают это, например Великобритания и Швеция. Некоторые страны выступают против, например, Италия и Германия.

В США по этому поводу нет единства, однако запрет по всей видимости сохраняется. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил во время недавнего визита в Киев, что Украина должна сама решать, как вести войну. Однако против выступают в другие чиновники администрации Джо Байдена.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг привал отменить запрет на его использование оружия для поражения военных объектов на территории РФ.

Германия является одним из крупнейших поставщиков оружия Киеву. В то же время канцлер Олаф Шольц отказывается передавать Украине ракеты Taurus, которые могут достигать отдаленных целей в глубине территории России.

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