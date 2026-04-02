"Дохозяйничались": крупнейшая сеть супермаркетов РФ впервые за 20 лет стала убыточной

Отчетность главной операционной компании группы АО "Тандер" (управляет сетями "Магнит" и "Магнит Косметик") шокировала рынок: чистый убыток составил 22,5 млрд рублей. Это первый отрицательный результат за всю историю существования сети, насчитывающей более 32 тысяч торговых точек.

Почему гигант пошел на дно?

Несмотря на то, что выручка сети формально выросла на 11% (до 3,1 трлн рублей), компания оказалась в "идеальном шторме" экономических проблем:

Кредитная удавка: Главным врагом бизнеса стала рекордная ключевая ставка центробанка РФ. Расходы на обслуживание долгов подскочили на 74% , съев всю реальную прибыль.

Экономия "на спичках": Россияне массово перешли в режим жесткой экономии, выбирая только самые дешевые продукты. Чтобы не потерять покупателей, сеть была вынуждена держать низкие цены, что обвалило ее рентабельность до исторического минимума.

Не только "Магнит"

Финансовое падение крупнейшего ритейлера - это не случайность, а диагноз для всей экономики РФ. Высокие проценты по кредитам уже привели к убыткам таких гигантов, как "Лукойл", "Северсталь" и "Русал".

Эксперты отмечают: когда даже компании, продающие еду, становятся убыточными, это свидетельствует о глубоком системном кризисе, который уже невозможно скрыть за "красивыми" цифрами выручки.