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У Додона проводяться обшуки. Екс-президента Молдови підозрюють у держзраді

Фото: колишній президент Молдови Ігор Додон (wikipedia org)
Автор: Юлія Бойко

Антикорупційна прокуратура Молдова спільно зі спецслужбами прийшла з обшуками до колишнього президента Ігоря Додона. Обшуки проводяться у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, державну зраду і злочинне фінансування політичної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Повідомляється, що обшуки проводяться вдома у Додона в Кишиневі, а також в інших місцях та на об'єктах нерухомості, які належать колишньому президенту через посередників.

Також повідомляється, що слідчі дії проводяться в рамках так званої справи "кульок". Воно стосується відео від 2019 року, на якому молдавський олігарх Влад Плахотнюк передав Додону пакет, в якому, імовірно, знаходилися гроші.

Генпрокуратура Молдови тоді вирішила не відкривати справу щодо Додона, оскільки не була впевнена в достовірності відео. Тепер же стало відомо, що суд скасував рішення про невідкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало відео компромату на Додона. На ньому тодішній президент просив передати гроші членам своєї Партії соціалістів для виплати заробітних плат.

До цього на іншому відео Додон в розмові з Плахотнюком зізнався, що отримував з Росії гроші на утримання партії. За його словами, витрати на партію доходили до 1 млн доларів щомісяця.

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МолдовадержзрадаІгор Додон