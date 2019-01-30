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Додон заявив, що домовився з Путіним про транзит молдавських товарів через Україну

Новини » Економіка    30.01.2019 - 18:31
Додон заявив, що домовився з Путіним про транзит молдавських товарів через Україну
Фото: Ігор Додон (kremlin.ru)

Транзит молдавських товарів відновиться з 31 січня

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що домовився з російським президентом Володимиром Путіним про відновлення з 31 січня транзиту молдавських товарів на ринок РФ через територію України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

"Ми домовилися, що буквально з завтрашнього дня наші експортери зможуть транзитом через Україну постачати свої товари на російський ринок. Я думаю, що це найголовніша домовленість, яку чекали всі наші виробники. Тому що під ці обмеження з 1 січня потрапили всі виробники вина, консервів та інших товарних позицій з Республіки Молдова. Сьогодні ми це вирішили, я думаю, що це велике досягнення", - сказав Додон.

Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон направив лист прем'єр-міністру Російської Федерації (РФ) Дмитру Медведєву з скаргою на труднощі, до яких призвело запровадження Москвою заборони на імпорт товарів з України.

Відзначимо, уряд Російської Федерації, 29 січня розширив список українських товарів, заборонених до ввезення на територію цієї країни.

Раніше 25 грудня уряд Російської Федерації опублікувало розширений список українських фізичних і юридичних осіб, проти яких були введені санкції. У відповідному документі російського відомства з'явилося 7 нових компаній, а також 245 осіб, серед яких політики, бізнесмени та громадські діячі. Всього під санкції РФ підпадають 557 фізичних осіб та 75 компаній.

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