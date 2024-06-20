Дополнительная сессия ЕВЭ стартует. Как зарегистрироваться для поступления на магистратуру: инструкция

Инструкция по регистрации

Зарегистрироваться для участия в ЕВЭ/ЕПВИ можно в приемной комиссии заведений высшего образования очно при условии личного присутствия поступающего или дистанционно.

Для успешной дистанционной регистрации подготовьте следующие документы:

заполненное заявление-анкета для оформления экзаменационного листка со своей наложенной квалифицированной электронной подписью (КЭП)

документ, удостоверяющий личность, указанный в анкете-заявлении

документ, подтверждающий информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, или документ, подтверждающий причину невнесения в анкету-заявление информации о РНУКНП

документ о полученной степени высшего образования для лиц, завершивших обучение в прошлые годы

справка о плановом сроке завершения обучения и получения диплома в 2024 году

фотографии для документов (цветной или черно-белой) с изображением, соответствующим достигнутому возрасту абитуриента

медицинское заключение по форме первичной учетной документации 086-3/о при необходимости создания особых (специальных) условий прохождения вступительных экзаменов

В заявлении-анкете также следует указать населенный пункт, где поступающие желают пройти ЕПВИи/или ЕВЭ, иностранный язык, из которого желают сдать ЕВЭ и название ЕФВВ: педагогика и психология, психология и социология, экономика и международная экономика, учет и финансы, управление и администрирование, политология и международные отношения, право и международное право, информационные технологии.

Важно: для прохождения ЕПВИ можно выбрать тестирование не более чем из двух предметных направлений.

Как зарегистрироваться для прохождения ЕВЭ/ЕПВИ (фото: Getty Images)

Что происходит дальше

Следующим шагом необходимо отправить на электронный адрес приемной комиссии сканированные копии или фотокопии регистрационных документов. Перед этим обязательно проверьте правильность данных.

Далее вам нужно получить сканированную копию экзаменационного листа.

Когда приемная комиссия получит копии регистрационных документов, представитель проверит наличие всех необходимых для регистрации и правильность их оформления.

Если регистрация успешна, участник тестирования получит сканированную копию экзаменационного листка по электронному адресу, указанному в заявлении-анкете. Оригинал экзаменационного листа будет храниться в приемной комиссии.

Если в экзаменационном листке вы заметили ошибки, обратитесь в приемную комиссию.

В заявлении-анкете вы также можете указать о том, что хотите получить оформленный экзаменационный лист лично. Для этого обратитесь в приемную комиссию или попросите отправить документ по почте.

Если экзаменационный листок не поступит за две недели до начала вступительных экзаменов, вы должны обратиться в приемную комиссию, в которую направляли регистрационные документы, для получения соответствующих разъяснений.

Для тех, кто успешно зарегистрировался, действует Кабинет участника вступительных экзаменов в магистратуру. Доступ к нему открывается по номеру экзаменационного листа и РИН-коду, указанному в нем.