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Дочерняя компания французской Renault продала свой бизнес в России

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Подразделение французского автопроизводителя Renault RCI Banque договорилось о продаже своей российской лизинговой дочерней компании Insight Investment Group LLC.

Об этом заявила компания RCI Banque, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Эта продажа является последним шагом на пути выхода RCI Banque SA из Российской Федерации в соответствии с решением, принятым группой Renault в 2022 году", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что детали сделки не подлежат разглашению. Insight заявила, что это приобретение укрепит создаваемый лизинговый холдинг, а также диверсифицирует активы группы. 

В марте Insight приобрела российское лизинговое подразделение производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co. Insight заявила, что управленческая команда лизинговой дочерней компании будет сохранена, и что она всегда готова рассмотреть возможность приобретения дополнительных активов, прежде всего в рамках лизинговой отрасли.

Что известно об этой компании

RCI Banque SA, торгующая под названием Mobilize Financial Services, является международной компанией со штаб-квартирой во Франции, которая является дочерней компанией Renault и частью подразделения Renault Mobilize. 

RCI Banque специализируется на автомобильном финансировании, страховании и сопутствующей деятельности для брендов группы Renault по всему миру, для брендов группы Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) в Европе, России, Азии и Южной Америке, а также для Mitsubishi Motors в Нидерландах.

Международный бизнес выходит с рынка России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России. К примеру, французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России.

Также австрийская компания Swarovski полностью прекратила всю свою деятельность в России.

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