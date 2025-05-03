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Победа Магучих и рекорд Левченко: украинки на втором этапе Бриллиантовой лиги

Шанхай, Суббота 03 мая 2025 16:05
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Победа Магучих и рекорд Левченко: украинки на втором этапе Бриллиантовой лиги Фото: Ярослава Магучих (facebook.com/DiamondLeague)
Автор: Андрей Костенко

Ярослава Магучих и Юлия Левченко удачно выступили на втором этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги-2025 в китайском Шанхае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Как прошли соревнования

Как и на первом этапе, который состоялся неделю назад в китайском Сямэне, главными соперницами украинских прыгуний в высоту были австралийки - Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс.

Борьба за медали обострилась на высоте 1,92 м, к которой подошло семь участниц, включая Левченко, уверенно проходившую предыдущие этапы. Магучих, как и обычно, присоединилась к соревнованиям именно с этой высоты и справилась с первой попытки. Вместе с украинками в четверку лидеров вошли Паттерсон и Олислагерс.

Следующую высоту - 1,95 м, Левченко не смогла взять, снова остановившись в шаге от пьедестала. А вот Магучих, Олислагерс и Паттерсон продолжили борьбу. Высоту 1,98 м преодолели Магучих и Олислагерс, после чего планку подняли до двух метров. Эту высоту Ярослава одолела, тогда как ее соперница не справилась ни с одной из попыток.

Таким образом, Магучих оформила вторую победу подряд в сезоне Бриллиантовой лиги-2025. Левченко - снова четвертая. Однако ей удалось обновить свой личный рекорд в сезоне - 1,92 м.

Итоговые результаты соревнований

  1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,00 м
  2. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,98 м
  3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,95 м
  4. Юлия Левченко (Украина) - 1,92 м

"Бриллиантовая" серия Магучих

Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в десятый раз подряд. Последний раз украинка не побеждала на этих коммерческих стартах в июле 2023 года в Монако - тогда она финишировала третьей.

В целом, начиная с 2019 года, это уже 21-я победа в карьере Ярославы на этапах Бриллиантовой лиги.

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