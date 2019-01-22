Донька Тимошенко виступила на з'їзді "Батьківщини"

Фото: Євгенія Тимошенко (прес-служба "Батьківщини")

Донька Тимошенко впевнена, що її матір ніколи не підведе Україну

Юлія Тимошенко вірить в Україну і ніколи не підведе свою Батьківщину, адже служить їй всією своєю душею та всім своїм життям. Про це донька Тимошенко Євгенія сказала під час урочистого з'їзду партії "Батьківщина", скликаного з метою висунення кандидата на пост президента України, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Я впевнена, вона ніколи не підведе Україну. Вона служить Україні всією душею всім своїм життям. Її життя – одне ціле з Україною", – зазначила вона.

Євгенія Тимошенко наголосила: її матір вболіває за проблеми людей і "часто не спить ночами, оскільки любить Україну, вірить в неї, і їй болять її негаразди та проблеми".

"Часом я читаю, що Юлія Тимошенко – залізна жінка. Ну яка ж вона залізна, я думаю, вона тендітна, ніжна, мила. Але потім все ж таки погоджуюся. Вона з чогось іншого зроблена. Вона жодного разу не здалася, не схилилася і не скорилася. Я дуже пишаюся тобою, мамо", – сказала донька.

Вона зазначила, що Тимошенко було страшно, коли над нею чинилися судилища, але вона не боялася і не боїться.

"У 2011 році її попереджали про можливий арешт, їй радили втекти з країни, але вона нам сказала: "Якщо я втечу зараз, я втікатиму від загроз все життя. Ні, я боротимуся", – згадала донька.

Вона також нагадала, що, коли лідера "Батьківщини" кинули до в'язниці, багато провідних політиків світу були готові її захищати: "Вони знали її як борця за справедливість, як державного діяча, як людину честі".

Євгенія Тимошенко впевнена, її матір захистить країну від провалля, як у 2000 році, коли вона за лічені місяці зупинила енергетичну кризу, поставши проти корумпованої системи, як у 2009 році захистила від світової фінансової кризи.

"Вона вірить, що безвихідних ситуацій не буває. Просто треба йти вперед. Вірити в себе та свою ціль. Саме ця якість робить її лідером", – підсумувала донька Юлії Тимошенко.